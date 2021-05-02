МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Россияне смогут получать налоговые вычеты за покупку земельных участков и частных домов, пишет газета "Известия".

Такие налоговые вычеты можно будет производить в упрощенном порядке.

"Вскоре налогоплательщики, имеющие личный кабинет на сайте ФНС, смогут получить вычеты в два раза быстрее и без направления декларации 3-НДФЛ и пакета подтверждающих документов", — пишет издание.

Правительство России ожидает, что такое упрощенное получение денежного вычета позволит стимулировать строительство индивидуальных домов по всей стране.

Сейчас в Госдуме обсуждают также повышение лимитов сумм для такого вычета.

Эти вычеты — на дом и землю — будут регулироваться федеральным законом № 100-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации".

Ожидается, что закон вступит в силу с 1 января следующего 2022 года.

Получить вычет смогут граждане, кто оформил сделку на покупку, начиная с 1 января прошлого 2020 года.

Применительно к недвижимости максимальная сумма для налогового вычета составляет 2 миллиона рублей, если сделка была без ипотеки, и 3 миллиона рублей — в случае с ипотекой (действующим налоговым кодексом предусмотрено право собственника на получение налогового вычета в размере 13% от стоимости объекта недвижимости).

Вычет можно получить из расходов:

на строительство дома,



на покупку земельного участка.



Все должно быть подтверждено документально.