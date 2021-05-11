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Минфин предложит изменить налоговые соглашения с некоторыми странами
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Минфин РФ будет предлагать изменить налоговые соглашения с Гонконгом, Сингапуром и Швейцарией, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. Президент России Владимир Путин в... ПРАЙМ, 11.05.2021
налоги, налоговое соглашение, минфин рф, новости, мировая экономика, экономика, налоги
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Минфин РФ будет предлагать изменить налоговые соглашения с Гонконгом, Сингапуром и Швейцарией, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.
Президент России Владимир Путин в марте 2020 года поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.
Изменения пока затронули четыре страны — Кипр, Мальту, Люксембург (налоговые соглашения пересмотрены) и Нидерланды (запущена процедура денонсации).
"У нас осталось три ключевых юрисдикции — это Швейцария, Гонконг, Сингапур. По ним мы также будем предлагать внести изменения в соглашения. Это позволит уже охватить более 90% выплат в транзитные юрисдикции и дополнительно пополнить казну РФ", — сказал Сазанов, выступая в Госдуме.