МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Минфин РФ будет предлагать изменить налоговые соглашения с Гонконгом, Сингапуром и Швейцарией, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. Госдума денонсировала налоговое соглашение с Нидерландами

Президент России Владимир Путин в марте 2020 года поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.

Изменения пока затронули четыре страны — Кипр, Мальту, Люксембург (налоговые соглашения пересмотрены) и Нидерланды (запущена процедура денонсации).

"У нас осталось три ключевых юрисдикции — это Швейцария, Гонконг, Сингапур. По ним мы также будем предлагать внести изменения в соглашения. Это позволит уже охватить более 90% выплат в транзитные юрисдикции и дополнительно пополнить казну РФ", — сказал Сазанов, выступая в Госдуме.