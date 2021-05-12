МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Получить отсрочку по уплате налогов вполне реально. Послабления в этом вопросе предоставлялись в 2020 году, когда из-за пандемии многие лишились части доходов. В 2021 году антикризисные меры продлены не были, но компании вправе просить у ФНС отсрочку. О том, как это сделать, рассказал NEWS.ru юрист Илья Глушко.

Он отметил, что в том случае, если финансовая ситуация после ограничений, связанных с COVID-19, еще не восстановилась, то организация может продлить или перенести сроки уплаты налогов, сборов и взносов за 2021 год.

Чтобы получить положительное решение, придется доказать, что на работу организации повлияла пандемия. В связи с этим состояние бизнеса ухудшилось и нет финансовой возможности исполнить обязательства по уплате налогов. Регламентирует этот момент положения Налогового кодекса РФ (глава 6).

"Снижение дохода или убытки должны быть вызваны обстоятельствами непреодолимой силы. В данном случае, пандемией и кризисом, который она спровоцировала" — отметил юрист.

Глушко подчеркнул, что все случаи рассматриваются в индивидуальном порядке по заявительному принципу. Причем можно обращаться за льготами как по одному, так и по нескольким налогам сразу.

Он также напомнил, что отсрочка, которую предоставляет ФНС, может составлять три года.