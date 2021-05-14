МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым отменяется обязанность подавать налоговую декларацию при продаже недвижимости, если доход от сделки составил до 1 миллиона рублей. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента. Эксперт оценил влияние изменения налога на прибыль на инвестклимат

"Законопроектом предусматривается отмена обязанностей налогоплательщиков в представлении налоговых деклараций формы 3-НДФЛ в случае реализации имущества, находившегося в собственности менее минимального предельного срока владения, при условии превышения сумм налоговых вычетов при продаже имущества (250 000 рублей либо 1 000 000 рублей) над соответствующими доходами", — говорится в пояснительной записке к документу.

Согласно действующему законодательству, россияне при продаже недвижимого имущества должны подать декларацию и заплатить налог в случае получения прибыли от сделки, если владеют объектом меньше минимального срока. Он составляет пять лет или три года (например, при продаже единственного либо унаследованного жилья).

Максимальная сумма налогового вычета, на который может быть уменьшен доход, полученный при продаже жилых домов, квартир, комнат составляет 1 миллион рублей, а при продаже гаражей и нежилых помещений — 250 тысяч рублей.