2021-05-14T12:57:00+03:00
2021-05-14T13:00:37+03:00
2021-05-14T12:57:00+03:00
2021
https://1prime.ru/nalogy/20210514/833662354.html
Госдума обсудит возможность продавать квартиру без налоговой декларации
Налоги
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым отменяется обязанность подавать налоговую декларацию при продаже недвижимости, если доход от сделки составил до 1 миллиона... ПРАЙМ, 14.05.2021
налоги, недвижимость, купля-продажа, декларация, сделка, недвижимость, новости, экономика, налоги, бизнес
https://1prime.ru/images/83366/22/833662278.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83366/22/833662278.jpg
https://1prime.ru/images/83366/22/833662277.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83366/22/833662277.jpg
https://1prime.ru/images/83366/22/833662265.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83366/22/833662265.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210512/833647612.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым отменяется обязанность подавать налоговую декларацию при продаже недвижимости, если доход от сделки составил до 1 миллиона рублей. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
"Законопроектом предусматривается отмена обязанностей налогоплательщиков в представлении налоговых деклараций формы 3-НДФЛ в случае реализации имущества, находившегося в собственности менее минимального предельного срока владения, при условии превышения сумм налоговых вычетов при продаже имущества (250 000 рублей либо 1 000 000 рублей) над соответствующими доходами", — говорится в пояснительной записке к документу.
Согласно действующему законодательству, россияне при продаже недвижимого имущества должны подать декларацию и заплатить налог в случае получения прибыли от сделки, если владеют объектом меньше минимального срока. Он составляет пять лет или три года (например, при продаже единственного либо унаследованного жилья).
Максимальная сумма налогового вычета, на который может быть уменьшен доход, полученный при продаже жилых домов, квартир, комнат составляет 1 миллион рублей, а при продаже гаражей и нежилых помещений — 250 тысяч рублей.