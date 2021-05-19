ХАБАРОВСК, 19 мая — ПРАЙМ. Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев предложил повысить налоги на дивиденды предприятиям, чье руководство не поднимает зарплаты сотрудникам, учитывая рост рыночных цен. Х5 Retail Group опровергла планы создания "Пятерочки" эконом-класса

Трутнев заметил, что полпредство "внимательно смотрит за обстановкой, за тем, что людей больше всего, скажем, напрягает сегодня, и, пожалуй, первой строчкой в таком общем рейтинге проблем люди называют рост цен".

"Надо делать так, чтобы руководители, собственники предприятий следили за темпами роста заработной платы и увеличивали их не менее темпов инфляции. Чтобы реальная покупательная возможность людей не падала… Мне вообще кажется, что можно бы и связать темпы роста зарплаты на предприятии с налогообложением дивидендов собственников. Чтобы они понимали, что если они сами хотят зарабатывать деньги, то они и людям должны помогать, с людьми делиться прибылью предприятия. Они ж не одни там добавочную стоимость создают", — сказал Трутнев на форуме "ProДФО – Хабаровский край" в среду.

Он акцентировал внимание на том, что "этим точно надо заниматься, я обязательно такие предложения на рассмотрение председателя правительства Михаила Владимировича Мишустина вынесу".

"Правительство сейчас предпринимает большие меры для того, чтобы рост цен сдерживать. Но, тем не менее, мы с вами должны понимать, что просто так взять и заморозить цены в РФ у нас не получится. Если мы это сделаем — просто выпадем из мировой экономики, вернемся к Советскому Союзу и будем двигаться так же в направлении экономического кризиса", — заключил полпред.