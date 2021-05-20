МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Счетная палата РФ предлагает ввести вычет по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для горно-металлургических компаний, которые инвестируют в геологоразведку. Соответствующее приложение содержится в отчете по итогам проверки эффективности системы управления государственным фондом недр за 2018-2020 годы.

Аудиторы предлагают внести изменения в налоговый кодекс РФ "в части установления в качестве стимулирующей меры налогового вычета по НДПИ на сумму подтвержденных расходов, направленных недропользователями в отчетном периоде на ГРР, поисковые и оценочные работы, с применением коэффициентов для вычета в случае постановки на государственный баланс запасов промышленных категорий".

Счетная палата отмечает, что внесенные в 2020 году поправки в Налоговый кодекс увеличили НДПИ для руд цветных и черных металлов в 3,5 раза. В результате налоговая нагрузка на горно-металлургические компании вырастет, инвестиционный потенциал сократится, и предприятия потеряют стимулы к проведению рискованных, не гарантирующих положительного результата геологоразведочных работ, говорится в отчете.

"Вопрос увеличения ставки НДПИ требует отдельного внимания, поскольку существует риск снижения в целом инвестиционного потенциала предприятий, осуществляющих добычу руд цветных и черных металлов, сокращения объемов геологоразведочных работ за счет частных инвестиций", — говорится в документе.

"Снижение уровня инвестиций в геологическое изучение недр приведет к последующей отрицательной динамике состояния государственного баланса запасов полезных ископаемых. Высокая налоговая нагрузка на недропользование в конечном итоге скажется на снижении доходов федерального бюджета из-за падения спроса на новые месторождения вследствие значительного удорожания их освоения и резкого увеличения стартового размера разового платежа за пользование недрами (рассчитывается с учетом величины суммы НДПИ)", — отмечает контрольное ведомство.