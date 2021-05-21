МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Россиянам с 21 мая станет проще получать налоговые вычеты по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по ипотеке, а также по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин 20 апреля. ФНС усилит проверки отелей и гостиниц в Крыму в курортный сезон

Теперь для их оформления гражданам нужно лишь завести личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы, а заполнять декларацию и собирать подтверждающие документы больше не придется. Упрощенный порядок будет действовать в отношении вычетов, право на которые возникло с 1 января 2020 года.

Кроме того, сроки получения вычетов сократятся с четырех до полутора месяцев. Необходимые для подтверждения права на вычеты сведения налоговая будет получать напрямую от банков, которые могут присоединиться к такому обмену в добровольном порядке.

Большинство крупных российских банков намерены присоединиться к обмену информацией с ФНС, следует из опроса РИА Новости. Так, ВТБ первым из российских банков уже 21 мая запустит онлайн-оформление налогового вычета по индивидуальному инвестиционному счету. Оформление имущественного вычета станет доступно ипотечным клиентам банка летом, добавили в кредитной организации.

Сбербанк сообщил, что начиная с третьего квартала этого года сервис будет доступен владельцам ИИС с доверительным управлением от управляющей компании группы, а в отношении других продуктов "сейчас изучает возможности". ФНС проверит инвестиционную активность крупнейших компаний

Крымский РНКБ присоединится к обмену информацией с ФНС "после завершения документального оформления своего участия в данном процессе". Рассматривают внедрение новой технологии Промсвязьбанк и Райффайзенбанк, а банк "Дом.РФ" может подключиться к сервису в начале или середине следующего года.

"Мы уверены, что сервис позволит клиентам получать вычеты в более простом и быстром формате. Также мы ожидаем, что после реализации сервиса и подключения к нему крупнейших банков, количество клиентов, которые будут обращаться за налоговыми вычетами существенно увеличится", — заключил директор розничных продуктов банка "Дом.РФ" Евгений Шитиков.