Получить налоговый вычет за покупку квартиры в РФ станет проще
МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Россиянам с 21 мая станет проще получать налоговые вычеты по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по ипотеке, а также по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин 20 апреля.
Теперь для их оформления гражданам нужно лишь завести личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы, а заполнять декларацию и собирать подтверждающие документы больше не придется. Упрощенный порядок будет действовать в отношении вычетов, право на которые возникло с 1 января 2020 года.
Кроме того, сроки получения вычетов сократятся с четырех до полутора месяцев. Необходимые для подтверждения права на вычеты сведения налоговая будет получать напрямую от банков, которые могут присоединиться к такому обмену в добровольном порядке.
Большинство крупных российских банков намерены присоединиться к обмену информацией с ФНС, следует из опроса РИА Новости. Так, ВТБ первым из российских банков уже 21 мая запустит онлайн-оформление налогового вычета по индивидуальному инвестиционному счету. Оформление имущественного вычета станет доступно ипотечным клиентам банка летом, добавили в кредитной организации.
Сбербанк сообщил, что начиная с третьего квартала этого года сервис будет доступен владельцам ИИС с доверительным управлением от управляющей компании группы, а в отношении других продуктов "сейчас изучает возможности".
Крымский РНКБ присоединится к обмену информацией с ФНС "после завершения документального оформления своего участия в данном процессе". Рассматривают внедрение новой технологии Промсвязьбанк и Райффайзенбанк, а банк "Дом.РФ" может подключиться к сервису в начале или середине следующего года.
"Мы уверены, что сервис позволит клиентам получать вычеты в более простом и быстром формате. Также мы ожидаем, что после реализации сервиса и подключения к нему крупнейших банков, количество клиентов, которые будут обращаться за налоговыми вычетами существенно увеличится", — заключил директор розничных продуктов банка "Дом.РФ" Евгений Шитиков.
https://1prime.ru/nalogy/20210521/833717240.html