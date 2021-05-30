МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. В России наследование индивидуальных предприятий по закону невозможно, в отличие от юридических лиц, пишет "Российская газета". Россиян предупредили о росте цен на сахар

Поэтому после смерти владельца ИП прекращается любая предпринимательская деятельность его предприятия, рассказал в беседе с изданием адвокат Антон Зимарин.

При этом, отметил специалист, в действующем законодательстве крайне слабо урегулированы финансовые вопросы в случае смерти индивидуального предпринимателя.

"По общему правилу по долгам умершего лица (в данном случае — индивидуального предпринимателя) отвечают наследники. Однако в отношении уплаты налогов имеется ряд нюансов. В ч.3 ст.44 Налогового кодекса РФ указано, что в случае смерти налогоплательщика, являющегося физическим лицом, на наследников возлагается обязанность по уплате таких налогов, возникших при жизни наследодателя, как транспортный налог, земельный налог, налог на имущество физических лиц. При этом отвечать по налоговым обязательствам наследники будут только в размере имущества, полученного в качестве наследства", — отметил эксперт.

Юрист пояснил, что относительно других налогов и взносов, то со смертью физического лица обязанность по их уплате аннулируется.

То есть, объясняет он, органы Федеральной налоговой службы (ФНС) не могут истребовать с наследников НДФЛ с доходов ИП, в том числе — подоходный налог с зарплат сотрудникам и налоги согласно системе налогообложения, на базе которой действовал предприниматель.

Помимо этого, с имущества умершего не могут быть востребованы страховые взносы за себя либо сотрудников. В частности, взносы на пенсионное или медицинское страхование.

В случае, если обязанность по уплате этих налогов и взносов была передана по доверенности (например, бухгалтеру ИП), то данный документ также считается расторгнутым. Наследники могут обратиться к лицу, указанному в доверенности, с заявлением о взыскании неправомерно использованного имущества.