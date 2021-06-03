МОСКВА, 3 июн — ПРАЙМ. Большая часть жителей России согласна платить более высокие налоги в случае, если государство возьмет на себя большую поддержку бедных россиян, пишет РБК со ссылкой на опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Из результатов следует, что 54% россиян готовы платить больше налогов. В основном так говорят люди в возрасте 60 лет и старше.

Отмечается, что поддержка бедных включает в себя, по мнению россиян, большее число бесплатных услуг в сферах здравоохранения, образования и безопасности.

28% респондентов считают, что налоги должны быть как можно меньше. Тогда каждый сможет распоряжаться своими деньгами наилучшим для него образом.

45% респондентов сказали, что готовы платить больше налогов, если государственные услуги будут более качественными и доступными.

33% опрошенных хотели бы платить меньше налогов. При этом они понимают, что госуслуги могут быть менее доступными и качественными.

В то же время подавляющее большинство россиян (83%) считают, что в стране должна быть прогрессивная шкала налогообложения, когда богатые платят больший процент налога.

Еще 13% опрошенных выступают за плоскую шкалу налогообложения: одну ставку для всех, независимо от дохода.