МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Блогеры, которые зарабатывают на этой деятельности деньги, должны платить с них налоги, считает заместитель начальника Управления президента России по общественным проектам Александр Журавский. В Госдуме предложили новый налог на недвижимость для россиян

Об этом пишет "Парламентская газета".

"Платить налоги вообще-то принято в странах, где право регулирует все финансовые аспекты жизни граждан, а блогеры их не платят, — почему?", — приводит издание слова политика.

Такой вопрос Журавский задал в ходе дискуссии, посвященной регулированию блогосферы, прошедшей в рамках ПМЭФ-2021.