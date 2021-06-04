2021-06-04T01:25:14+03:00
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2021
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В администрации президента предложили обложить блогеров налогами
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Блогеры, которые зарабатывают на этой деятельности деньги, должны платить с них налоги, считает заместитель начальника Управления президента России по общественным проектам... ПРАЙМ, 04.06.2021
новости, экономика, налоги
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Блогеры, которые зарабатывают на этой деятельности деньги, должны платить с них налоги, считает заместитель начальника Управления президента России по общественным проектам Александр Журавский.
Об этом пишет "Парламентская газета".
"Платить налоги вообще-то принято в странах, где право регулирует все финансовые аспекты жизни граждан, а блогеры их не платят, — почему?", — приводит издание слова политика.
Такой вопрос Журавский задал в ходе дискуссии, посвященной регулированию блогосферы, прошедшей в рамках ПМЭФ-2021.