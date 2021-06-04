МОСКВА, 4 июня — ПРАЙМ. Минфин России прорабатывает варианты повышения налога на прибыль с 20% до 25-30% для бизнеса, который злоупотребляет выводом прибыли за рубеж. Об этом Forbes рассказал замглавы ведомства Алексей Сазанов.

Он отметил, такое решение собираются принимать в исключительных случаях в качестве наказания, чтобы заставить компании инвестировать внутри страны. Рост налогов является только одним из вариантов, другие методы давления чиновник не назвал.

При этом Сазанов подчеркнул, что у властей нет задачи повысить налоги на прибыль для всех. Сами по себе дивидендные выплаты он охарактеризовал как "нормальную практику для бизнеса, которую нельзя ограничивать".

Но иногда, полагают в Минфине, речь идет о "вопиющих злоупотреблениях", когда бизнес не реинвестирует даже на уровне амортизации, то есть из экономики выкачиваются ресурсы. Замминистра подчеркнул, что никаких решений не принято, идет обсуждение на уровне идеи, и в правительстве попытаются найти золотую середину.

Главным вопросом он назвал определения размера выплат, то есть "разумных значений" дивидендов, после которого правительство начнет применять налоговые санкции. Предполагается, что на конкретные параметры Минфин выйдет к концу лета. Предварительно, речь будет идти о соотношении выплат к уровню капитала компании.