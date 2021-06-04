МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Повышение налога на недвижимость для граждан, у которых в собственности несколько квартир или просторное жилье, негативно скажется на притоке частного капитала в строительный сектор России, считают опрошенные РИА Недвижимость эксперты. В Госдуме призвали поднять "налог на дворцы"

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Михаил Щапов предложил повысить налог для россиян с большим количеством квартир или площадью недвижимостью. По его словам, 100 и более квадратных метров на человека — признак состоятельности, поэтому необходимо повышать нагрузку на таких граждан, в том числе, через более высокие налоги на дорогие автомобили и яхты.

Руководитель Фонда коллективных инвестиций "Рентавед" Руслан Сухий полагает, что возможное увеличение налогов для владельцев нескольких квартир негативно скажется на притоке частного капитала в строительный сектор и, соответственно, на темпах роста возведения нового жилья, которое так необходимо государству.

"На мой взгляд, необходимо бороться не с богатством, а с бедностью, и думать, как повышать доходы населения через создание новых рабочих мест и формирование комфортной среды для ведения бизнеса в стране", — отметил эксперт.

Одним из самых вероятных путей обхода данного налога может стать передача прав собственности другим лицам, чтобы в декларациях за субъектом числилось менее пограничных 100 "квадратов", считает управляющий партнер консалтинговой компании "Кучерена Групп" Анастасия Кучерена.

Однако завкафедрой "Ипотечное кредитование" Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов отмечает, что мера вполне предсказуема и даже может оказать позитивное влияние на инвестиционный климат. По его словам, такие налоги могут способствовать перетоку средств в иные инструменты и стимулировать развитие тех или иных отраслей.