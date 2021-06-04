МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин на ПМЭФ предложил запустить с 2022 года пилотный проект для компаний общественного питания, освободив их от НДС при выручке не более 2 миллиардов рублей в год. В России запустят новые механизмы поддержки малого бизнеса

"Именно для компаний этой отрасли (сферы общественного питания — ред.) предлагаю с будущего года запустить пилотный проект. Его смысл — отработать механизм более плавного, комфортного перехода от одного налогового режима к другому", — сказал Путин в ходе пленарного заседания форума.

"Если говорить более детально, то компании, вошедшие в этот проект, будут освобождены от уплаты НДС, если их выручка не превышает двух миллиардов рублей в год. При этом за ними сохранится право на уплату пониженной ставки страховых взносов 15%, даже в том случае, если численность персонала, занятого в компании, вырастет до полутора тысяч человек, сейчас такой порог 250 человек. Посмотрим… какой это даст эффект, в том числе для обеления бизнеса и стимулирования развития компании", — уточнил президент.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.