С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн — ПРАЙМ. Налоговая система в России достаточно стабильна, несмотря на то, что страна вынуждена реагировать на происходящие события в экономике, заявил президент России Владимир Путин.

"У нас в целом налоговая система достаточно стабильна. Да, государство вынуждено реагировать на происходящие в мире и в нашей экономике события, делать это точечно, достаточно тонко, не нарушая общей ткани экономических отношений в стране", — сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2021.

"В целом ситуация остается достаточно стабильной, ведь вопрос в том, что в целом фискальная нагрузка была приемлемой и стабильной. В общем и целом, государству это удается сделать", — добавил президент.

В понедельник первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявил, что российские металлурги в 2020 году получили сверхдоходы примерно на 100 миллиардов рублей, подняв внутренние цены вслед за мировыми, и теперь должны вернуть эти средства в бюджет в виде налога. Позже он уточнил, что задача правительства — не изъять у металлургов дополнительные доходы, а уложиться в параметры государственных и окологосударственных проектов, подорожавших из-за цен на металлопродукцию.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.