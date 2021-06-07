МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Необходимые изменения в налоговое законодательство, в соответствии с предложениями президента РФ Владимира Путина на ПМЭФ, будут рассмотрены Госдумой в течение двух недель, сообщил в понедельник спикер ГД Вячеслав Володин по итогам встречи с министром финансов РФ Антоном Силуановым.

"На рабочем совещании с министром финансов сегодня обсудили изменения в налоговое законодательство в части реализации инициатив, высказанных президентом на ПМЭФ. Договорились, что будем делать все, чтобы эти изменения были приняты в течение двух недель", — сказал Володин журналистам.

Также, по его словам, до конца весенней сессии будут реализованы поправки в Бюджетный кодекс, направленные на реализацию послания президента РФ Федеральному собранию в этом году. Экономист рассказал, где сейчас найти самую выгодную ипотеку

Володин пояснил, что речь, в частности, идет о реструктуризации региональных кредитов, выданных на инфраструктурные проекты, сумма инвестиций составит около 500 миллиардов рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин в рамках ПМЭФ сообщил, что малым и средним предприятиям до конца текущего года будут полностью возмещаться комиссии за использование Системы быстрых платежей (СБП) при расчете с физлицами. Он также поручил парламентариям довести до конца работу над законопроектом, освобождающим малый бизнес от налоговой отчетности, и анонсировал, что новые механизмы поддержки МСП в кредитовании будут запущены уже в этом году. Кроме того, президент поручил запустить в ближайшее время постоянно действующую программу молодежной занятости, включая предпринимательство.