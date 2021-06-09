МОСКВА, 9 июня — ПРАЙМ. Зарубежные IT-компании будут платить 3% с дохода, полученного от пользователей в России. Об это сообщил Forbes со ссылкой на источника в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Сбербанк рассказал, можно ли украсть биометрию человека

По словам собеседника издания, под действие нового налога попадут в том числе маркетплейсы — они будут платить 3% от дохода, который поступает от покупок россиян. Полученные с зарубежных компаний налоги направят на льготы для отечественных цифровых компаний, поскольку "их больше невозможно финансировать из государственного бюджета", добавил он.

Источник Forbes из IT-компании пояснил, что налог будет введен по примеру существующей практики в Великобритании. Там двухпроцентный налог на цифровые услуги действует с 1 апреля и распространяется на корпорации Amazon, Google и Facebook.

Представитель вице-премьера Дмитрия Чернышенко, в свою очередь, рассказал изданию о том, что правительство рассматривает два альтернативных варианта: введение налога в одностороннем порядке (как в Великобритании, Италии, Испании и Франции) или присоединение к глобальной системе налогообложения, которую прорабатывает Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). ОЭСР предложила два плана (Pillar 1 и Pillar 2) налогообложения на цифровые услуги. "Решения по финализации параметров Pillar 1 и Pillar 2 мы ожидаем от ОЭСР в ближайшее время, до конца первого полугодия", — сказал представитель Чернышенко.

Практика внутригосударственного налогообложения цифровых услуг идет по пути установления налога не на прибыль, а на выручку — в таком случае властям значительно проще администрировать налог, объяснил адвокат Forward Legal Павел Капустин. "Россия уже сейчас может принять закон и начать пополнять бюджет. В европейских странах ставки по цифровому налогу варьируются в диапазоне от 1,5% (Польша) до 7,5% (Турция). Поэтому обсуждаемая в России ставка 3% кажется компромиссным решением", — добавил он.