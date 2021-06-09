ПАРИЖ, 9 июн — ПРАЙМ. Франция настаивает на том, чтобы глобальная налоговая реформа, о которой договорились страны G7, применялась ко всем технологическим гигантам, в том числе и к американской компании Amazon, заявил министр экономики Франции Брюно Ле Мэр телеканалу BFMTV и радиостанции RMC.

На прошлой неделе сообщалось, что страны G7 договорились ввести минимальный налог для транснациональных технологических компаний в размере не менее 15%.

"Amazon следует привлечь (к выплате налога — ред.) Мы вводим глобальный налог для предприятий в 15% не для того, чтобы такие гиганты цифровой отрасли, как Amazon, смогли избежать его выплаты", — заявил министр.

По данным СМИ, ранее эксперты высказывали предположение о том, что действие нового режима налогообложения не коснется Amazon, так как компания формально не соответствует критериям. Министр, в свою очередь, заявил, что часть деятельности компании действительно не генерирует "сверхприбыли" выше 10%. Однако в сфере облачных технологий, по словам Ле Мэра, прибыли компании достигают значительных размеров. СМИ сообщили о существенном сокращении добычи нефти в Ливии

Решение G7 о налоге для технологических ТНК было принято в рамках борьбы с уклонением от уплаты корпоративных налогов крупными технологическими компаниями, такими, как Facebook, Google и Amazon, большинство из которых уплачивает налоги не по месту ведения продаж, а по месту юридической регистрации.

Ранее американский технологический гигант Facebook заявил, что приветствует соглашение G7 по налогообложению для транснациональных технологических компаний в размере не менее 15%.