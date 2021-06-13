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2021
https://1prime.ru/nalogy/20210613/833922109.html
Лидеры G7 поддержали глобальную реформу корпоративного налогообложения
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Лидеры "Большой семерки" поддержали соглашение министров блока о глобальной реформе корпоративного налогообложения, сказал журналистам источник в ЕС после саммита. "Одобрение... ПРАЙМ, 13.06.2021
g7, новости, технологии, мировая экономика, экономика, налоги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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БРЮССЕЛЬ, 13 июн — ПРАЙМ. Лидеры "Большой семерки" поддержали соглашение министров блока о глобальной реформе корпоративного налогообложения, сказал журналистам источник в ЕС после саммита.
"Одобрение соглашения министров финансов о глобальной реформе корпоративного налогообложения", — сказал он.
Ранее министры финансов стран G7 достигли соглашения ввести минимальную ставку корпоративного налога на прибыль транснациональных технологических компаний на уровне 15%. Речь идет о таких гигантах, как Google, Facebook и Amazon, которые платят налоги по месту юридической регистрации, а не в странах, где ведут бизнес и получают прибыль.