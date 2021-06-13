БРЮССЕЛЬ, 13 июн — ПРАЙМ. Лидеры "Большой семерки" поддержали соглашение министров блока о глобальной реформе корпоративного налогообложения, сказал журналистам источник в ЕС после саммита. Блинкен согласился, что отношения США с Россией находятся в низшей точке

"Одобрение соглашения министров финансов о глобальной реформе корпоративного налогообложения", — сказал он.

Ранее министры финансов стран G7 достигли соглашения ввести минимальную ставку корпоративного налога на прибыль транснациональных технологических компаний на уровне 15%. Речь идет о таких гигантах, как Google, Facebook и Amazon, которые платят налоги по месту юридической регистрации, а не в странах, где ведут бизнес и получают прибыль.