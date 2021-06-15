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Украина хочет обложить жителей Крыма налогами
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В Верховной раде готовят законопроект, согласно которому жителей Крыма обложат налогами, пишет "Обозреватель". Отмечается, что Киев намерен отменить свободную экономическую зону... ПРАЙМ, 15.06.2021
крым, налоги, украина, россия, новости, экономика, регионы, налоги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. В Верховной раде готовят законопроект, согласно которому жителей Крыма обложат налогами, пишет "Обозреватель".
Отмечается, что Киев намерен отменить свободную экономическую зону Крым, которая была создана в 2014 году. В результате этого на украинцев, которые проживают на полуострове, будут распространяться такие же налоговые меры, какие действуют на территории Украины.
По данным интернет-издания, законопроект собираются принять до саммита "Крымской платформы" (намечено на август текущего 2021 года).
О планах украинских властей создать формат "Крымская платформа" стало известно в июне 2020 года: Киев намерен обсуждать со странами-партнёрами то, как должна выглядеть "платформа по деоккупации Крыма". О своем намерении участвовать в проекте заявили порядка десяти стран.