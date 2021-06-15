МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. В Верховной раде готовят законопроект, согласно которому жителей Крыма обложат налогами, пишет "Обозреватель". Карты "Мир" обошли Visa и MasterCard по охвату населения России

Отмечается, что Киев намерен отменить свободную экономическую зону Крым, которая была создана в 2014 году. В результате этого на украинцев, которые проживают на полуострове, будут распространяться такие же налоговые меры, какие действуют на территории Украины.

По данным интернет-издания, законопроект собираются принять до саммита "Крымской платформы" (намечено на август текущего 2021 года).

О планах украинских властей создать формат "Крымская платформа" стало известно в июне 2020 года: Киев намерен обсуждать со странами-партнёрами то, как должна выглядеть "платформа по деоккупации Крыма". О своем намерении участвовать в проекте заявили порядка десяти стран.