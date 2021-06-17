МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Российским блогерам, которые зарабатывают в интернете, не придется платить в США налоги с доходов, поскольку между странами действует соглашение об избежании двойного налогообложения, при этом им необходимо подтвердить статус налогового резидента РФ, заполнив соответствующую форму, сообщила Федеральная налоговая служба России. Названы налоговые вычеты, которые могут получить переболевшие COVID-19

Ведомство отмечает, что на днях американская компания Google направила пользователям сообщения, что доходы российских блогеров, полученные от просмотра их контента на территории США, будут облагаться налогами по американским законам.

"Нововведение вступает в силу с июня. Однако в 1992 году Россия и США подписали договор об избежании двойного налогообложения. Таким образом, если доходы от авторских прав и лицензий (роялти) получает российский резидент, то его доходы облагаются налогом только в России (п. 1 ст. 12 договора). Чтобы подтвердить свое резидентство, нужно заполнить электронную форму (W8B, 1042S), которую пользователям направила Google LLC", — говорится в сообщении.

Таким образом, подоходный налог в США с российских блогеров удерживать не будут, подчеркивает ФНС. "Чтобы отчитаться о своих заработках, им необходимо сдать декларацию 3-НДФЛ. В этом году до 30 апреля отчитывались те, кто получил доход в 2020-м. До 15 июля им нужно уплатить НДФЛ", — добавляется в сообщении.