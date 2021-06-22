МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Глава комитета по финансовому рынку нижней палаты парламента РФ Анатолий Аксаков выступил с предложением повысить ставку НДФЛ для богатых до 35%. Об этом он рассказал изданию Ura.ru. Работавшим пенсионерам объяснили, как меняются выплаты после увольнения

"Дальше надо будет сделать ступенчатую шкалу налогообложения. В Америке до 50% доходит подоходный налог, с учетом федеральной ставки и региональной. Я думаю, нам до 50% не надо доводить, но если мы доведем до 35%, это вполне нормально", — отметил член Госдумы.

Аксаков пояснил, что такое повышение налоговой ставки позволит государству направлять больше денег на адресную помощь нуждающимся гражданам.

"Не представляю, куда девают деньги те, кто получает, условно, миллион долларов и выше, <…> это средства, которые помогут очень многим", — добавил он.

Напомним, что в России с 1 января текущего 2021 года вступил в силу закон о повышении НДФЛ для состоятельных россиян. В частности, доходы граждан, которые превышают пять миллионов рублей в год, облагают налогом по ставке в 15%, а не 13%.