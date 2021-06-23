МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, реализующий предложение президента РФ об освобождении с 2022 года от НДС предприятий общественного питания, чья выручка не превышает 2 миллиардов рублей в год. Сенаторы одобрили дополнительную финансовую поддержку регионов

Президент РФ Владимир Путин, выступая 4 июня на ПМЭФ, предложил запустить c 2022 года пилотный проект для предприятий общепита, освободив их от НДС при выручке не более 2 миллиардов рублей в год. Идея проекта — отработать механизм более плавного, комфортного перехода от одного налогового режима к другому. При этом за такими предприятиями сохранится право на уплату пониженной ставки страховых взносов 15%, даже если численность их персонала вырастет до полутора тысяч человек, сейчас такой порог 250 человек, пояснял глава государства.

Одобренный закон освобождает от НДС услуги, которые оказывают предприятия общепита (рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные, отделы кулинарии при данных объектах и иные аналогичные объекты общепита), а также выездное обслуживание.

При этом не признается услугами общепита реализация продукции отделами кулинарии организаций и индивидуальных предпринимателей розничной торговли; организациями и ИП, осуществляющими заготовочную деятельность.

Чтобы получить вычет организация или ИП должны одновременно соответствовать ряду требований: их выручка не должна превышать 2 миллиардов рублей в год; доходы от услуг общепита в общей сумме доходов составлять не менее 70%; среднемесячный размер выплат и иных вознаграждений в пользу физлиц, определяемый исходя из расчетов по страховым взносам, быть с 2024 года не ниже размера среднемесячной начисленной зарплаты в каждом субъекте РФ, в налоговые органы которого представляются эти расчеты. Сенаторы скорректировали демпфер для сдерживания цен на топливо

Кроме того, документом сохраняется право на уплату пониженной ставки страховых взносов в 15% (обязательное пенсионное страхование — 10%, обязательное медстрахование — 5%) для плательщиков, среднесписочная численность работников которых превышает 250 человек по данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства и основным видом которых является предоставление продуктов питания и напитков.

В соответствии с документом учреждения культуры освобождаются от исчисления и уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль в 2021 и 2020 годах, освобождаются от НДФЛ и НДС меры поддержки предпринимательства со стороны субъектов РФ (то есть субсидии и другие меры поддержки МСП, предоставляемые субъектам предпринимательства на безвозмездной основе).

Признаются безнадежными к взысканию долги по кредитам на поддержку предпринимательства в 2021 году (по аналогии с 2020 годом). От госпошлины при обращении в суды общей юрисдикции и при совершении нотариальных действий будут освобождены инвалиды с детства — сейчас от них были освобождены только дети-инвалиды.

В части транспортного налога закон предусматривает, что объектом налогообложения не являются весельные лодки, а также моторные лодки с двигателем мощностью не свыше 5 л.с., зарегистрированные в порядке, установленном до дня вступления в силу закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части определения понятия маломерного судна".