МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Круг компаний, которые могут участвовать в налоговом мониторинге, расширяется с 1 июля за счет снижения обязательных критериев для перехода на эту форму налогового контроля, напоминает Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ. Минфину предложили ввести налоговые льготы для пайщиков инвестфондов

"С 1 июля расширяется круг потенциальных участников налогового мониторинга за счет снижения обязательных критериев для перехода на данную форму налогового контроля: по доходам и активам с 3 миллиардов рублей до 1 миллиарда рублей, по налогам с 300 миллионов рублей до 100 миллионов рублей (с учетом НДФЛ и страховых взносов)", — говорится в сообщении.

При этом изменен срок подачи заявления о проведении налогового мониторинга для организаций, планирующих переход на новую форму налогового контроля.

"Заявление необходимо представить не позднее 1 сентября года, предшествующего периоду проведения налогового мониторинга. Ранее заявление представлялось не позднее 1 июля. Таким образом, если организация собирается перейти на налоговый мониторинг с 2022 года, подать заявление в налоговый орган необходимо не позднее 1 сентября 2021 года", — добавляет ФНС.

Компаниям, в отношении которых уже проводится налоговый мониторинг, представлять заявление не нужно.

Налоговый мониторинг — это форма контроля, которая заменяет традиционные проверки на онлайн-взаимодействие на основе удаленного доступа к информационным системам налогоплательщика и его бухгалтерской и налоговой отчетности.