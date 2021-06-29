МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) и министерство финансов ведут обсуждение введения автоматического взимания с бизнеса долгов по обязательным платежам.

Как пишет газета "Известия", такое поручение дало правительство России.

Поправки могут быть внесены в закон о государственных закупках.

Отмечается, что ведомства рассматривают возможность автоматического взыскания долгов исполнителей государственных контрактов. Издание поясняет, что обязательные платежи будут списаны сразу же после оплаты договоров.

В Минфине такое изменение в закон сочли нецелесообразным: в рамках действующего законодательства должники не имеют права участвовать в тендерах и быть исполнителем.

В будущем Минфин и ФНС разработают план мероприятий по реализации этих предложений.