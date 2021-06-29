2021-06-29T09:00:04+03:00
2021-06-29T09:00:04+03:00
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https://1prime.ru/nalogy/20210629/834058459.html
В России задумались о внедрении автоматического списания долгов с бизнеса
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Федеральная налоговая служба (ФНС) и министерство финансов ведут обсуждение введения автоматического взимания с бизнеса долгов по обязательным платежам. Как пишет газета... ПРАЙМ, 29.06.2021
новости, экономика, налоги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) и министерство финансов ведут обсуждение введения автоматического взимания с бизнеса долгов по обязательным платежам.
Как пишет газета "Известия", такое поручение дало правительство России.
Поправки могут быть внесены в закон о государственных закупках.
Отмечается, что ведомства рассматривают возможность автоматического взыскания долгов исполнителей государственных контрактов. Издание поясняет, что обязательные платежи будут списаны сразу же после оплаты договоров.
В Минфине такое изменение в закон сочли нецелесообразным: в рамках действующего законодательства должники не имеют права участвовать в тендерах и быть исполнителем.
В будущем Минфин и ФНС разработают план мероприятий по реализации этих предложений.