МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Более 100 стран присоединились к инициативе по реформе международной налоговой системы, сообщила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Ещё один регион ввел обязательную вакцинацию для части граждан

"Состоящий из двух основных частей пакет, ставший итогом переговоров под эгидой ОЭСР в последние десять лет, призван обеспечить порядок, при котором крупные транснациональные корпорации платят налоги там, где происходит их деятельность и извлекается прибыль", — говорится в коммюнике.

ОЭСР отмечает, что из рабочей группы в составе 139 участников к инициативе присоединились 130 государств и территорий.

Ожидается, что все технические детали плана и схему его реализации утвердят до октября 2021 года.