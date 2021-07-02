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2021
https://1prime.ru/nalogy/20210702/834090880.html
Более 100 стран одобрили реформу международной налоговой системы
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Более 100 стран присоединились к инициативе по реформе международной налоговой системы, сообщила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). "Состоящий из двух... ПРАЙМ, 02.07.2021
оэср, налоговое законодательство, новости, мировая экономика, экономика, налоги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Более 100 стран присоединились к инициативе по реформе международной налоговой системы, сообщила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
"Состоящий из двух основных частей пакет, ставший итогом переговоров под эгидой ОЭСР в последние десять лет, призван обеспечить порядок, при котором крупные транснациональные корпорации платят налоги там, где происходит их деятельность и извлекается прибыль", — говорится в коммюнике.
ОЭСР отмечает, что из рабочей группы в составе 139 участников к инициативе присоединились 130 государств и территорий.
Ожидается, что все технические детали плана и схему его реализации утвердят до октября 2021 года.