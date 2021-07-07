МОСКВА, 7 июл — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба России запустила новый сервис, который информирует бизнес о риске приостановки расчетного счета из-за непредставленных вовремя деклараций, сообщило ведомство.

"В Личных кабинетах налогоплательщика юридического лица и индивидуального предпринимателя (на ОСН) появился новый раздел "Как меня видит налоговая" во вкладке "Риск блокировки счета", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в разделе размещена информация о двух потенциальных рисках: риск приостановления операций по счетам за непредставление налоговой отчетности в срок, а также риск несвоевременного представления деклараций (расчетов) в будущем. "Для расчета этого риска используются исторические данные по налоговой дисциплине налогоплательщика за три года. То есть если налогоплательщик регулярно представляет декларации с нарушением срока, то такой риск будет высоким", — указывает ФНС.

Таким образом, налогоплательщик, пропустив срок сдачи декларации, уже на следующий день сможет увидеть в своем личном кабинете информацию об этом и количество дней до возможной блокировки счета.

"Кроме того, если раньше решение о блокировке налоговый орган мог принять через 10 дней, то в связи с изменениями, внесенными Федеральным законом от 09.11.2020 № 368-ФЗ, теперь этот срок увеличен до 20 дней. В течение этого периода налоговый орган будет дополнительно уведомлять плательщика о рисках", — добавляет ведомство. Исследователи рассказали, как россияне относятся к биржевым торгам

Что касается прогнозирования риска несвоевременного представлений деклараций (расчетов), это будет особенно востребовано компаниями с развитой филиальной сетью, полагает ФНС. Таким образом головной офис сможет контролировать налоговую дисциплину на местах, тем самым избегая риска блокировки счетов для всей компании.