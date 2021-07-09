МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Верховный суд России встал на сторону Федеральной налоговой службы в споре с "Волгомостом", который строит автодорогу "Урал", пишет РБК в пятницу. Что надо знать водителям про новые ограничения регионов из-за COVID-19

По версии ФНС, подрядчик, чтобы не платить налоги, использовал новаторскую схему с защищенным счетом для средств по госконтракту.

Итак, судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда заняла сторону налоговиков в иске против руководства одной из крупнейших дорожно-строительных компаний "Волгомост". Подрядчику вменяется неуплата налоговых и страховых платежей в госбюджет.

Компания, которая пять лет находится в процедуре наблюдения в рамках банкротства, обвинялась в том, что, получая средства от госконтрактов, не платила налоги и страховые взносы. При этом она перечисляла деньги субподрядчикам, от которых они уходили бенефициарам "Волгомоста", пишет издание.

Новаторским приемом используемой схемы уклонения от налогов, по версии ФНС, было использование лицевого счета в Казначействе, открытого по госконтракту. С этого счета нельзя списать деньги в бесспорном порядке.

Кассационная жалоба ФНС была удовлетворена 8 июля, следует из электронной карточки дела.

Теперь дело "Волгомоста" будет направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Саратовской области.