МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал исторической поддержку финансовой "двадцаткой" проведения международной налоговой реформы, предусматривающей введение минимального налога на доходы транснациональных корпораций.

Министры финансов и глав центробанков стран "Большой двадцатки" (G20)

"Большая двадцатка" поддержала идею налога для корпораций

"Еще один шаг к более справедливому миру. Достигнута историческая договоренность G20 о глобальной реформе корпоративного налогообложения. Следующий шаг — достижение окончательного соглашения в Организации экономического сотрудничества и развития", — написал Мишель в Twitter.

Министры финансов и главы центральных банков стран G20 поддержали проведение международной налоговой реформы по итогам встречи в итальянской Венеции.

В начале июля Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сообщила о том, что более 100 стран присоединились к инициативе по реформе международной налоговой системы, которую участники организации готовили на протяжении последнего десятилетия. ОЭСР отмечает, что из рабочей группы в составе 139 участников к инициативе присоединились 130 государств и территорий. Ожидается, что все технические детали плана и схему его реализации утвердят до октября 2021 года.