МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал исторической поддержку финансовой "двадцаткой" проведения международной налоговой реформы, предусматривающей введение минимального налога на доходы транснациональных корпораций. "Большая двадцатка" поддержала идею налога для корпораций

"Еще один шаг к более справедливому миру. Достигнута историческая договоренность G20 о глобальной реформе корпоративного налогообложения. Следующий шаг — достижение окончательного соглашения в Организации экономического сотрудничества и развития", — написал Мишель в Twitter.

Министры финансов и главы центральных банков стран G20 поддержали проведение международной налоговой реформы по итогам встречи в итальянской Венеции.

В начале июля Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сообщила о том, что более 100 стран присоединились к инициативе по реформе международной налоговой системы, которую участники организации готовили на протяжении последнего десятилетия. ОЭСР отмечает, что из рабочей группы в составе 139 участников к инициативе присоединились 130 государств и территорий. Ожидается, что все технические детали плана и схему его реализации утвердят до октября 2021 года.