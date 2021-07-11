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Глава Евросовета назвал исторической поддержку G20 налоговой реформы
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Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал исторической поддержку финансовой "двадцаткой" проведения международной налоговой реформы, предусматривающей введение минимального... ПРАЙМ, 11.07.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Глава Европейского совета Шарль Мишель назвал исторической поддержку финансовой "двадцаткой" проведения международной налоговой реформы, предусматривающей введение минимального налога на доходы транснациональных корпораций.
"Еще один шаг к более справедливому миру. Достигнута историческая договоренность G20 о глобальной реформе корпоративного налогообложения. Следующий шаг — достижение окончательного соглашения в Организации экономического сотрудничества и развития", — написал Мишель в Twitter.
Министры финансов и главы центральных банков стран G20 поддержали проведение международной налоговой реформы по итогам встречи в итальянской Венеции.
В начале июля Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сообщила о том, что более 100 стран присоединились к инициативе по реформе международной налоговой системы, которую участники организации готовили на протяжении последнего десятилетия. ОЭСР отмечает, что из рабочей группы в составе 139 участников к инициативе присоединились 130 государств и территорий. Ожидается, что все технические детали плана и схему его реализации утвердят до октября 2021 года.