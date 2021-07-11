Глава минфина США поддержала идею глобального налога не ниже 15%
ВАШИНГТОН, 10 июл — ПРАЙМ. Глава минфина США Джанет Йеллен поддержала идею введения минимального налога на доходы транснациональных корпораций в размере не ниже 15%.
"Мир готов положить конец глобальной гонке по нисходящей в вопросе корпоративного налогообложения, многие согласны с тем, что этого можно добиться при помощи глобального минимального налога в размере не ниже 15%", — говорится в заявлении минфина по итогам встречи министров финансов и глав центробанков стран "большой двадцатки".
Как следует из заявления, с таким подходом согласна 131 страна, на которую приходится более 90% мировой экономики.
В заявлении также отмечается, что "двадцатка" добилась прогресса по ряду вопросов, включая борьбу с изменением климата и оказание помощи странам с низким уровнем дохода в проведении вакцинации от коронавируса.
В начале июля Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сообщила о том, что более 100 стран присоединились к инициативе по реформе международной налоговой системы, которую участники организации готовили на протяжении последнего десятилетия. ОЭСР отмечает, что из рабочей группы в составе 139 участников к инициативе присоединились 130 государств и территорий. Ожидается, что все технические детали плана и схему его реализации утвердят до октября 2021 года.
https://1prime.ru/nalogy/20210711/834168915.html