МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба России (ФНС) разъяснила условия, при которых граждане могут воспользоваться новыми льготами при налогообложении имущества.

Итак, уже с 2021 года, пишет "Российская газета", от налогообложения освобождаются весельные лодки, моторные лодки с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил.

Помимо этого, не придется платить налог за земельные участки религиозных организаций. Обязательное условие для этого: земля должна быть предназначена для размещения зданий и сооружений религиозного и благотворительного назначения.

Остальные льготы вступят в силу со следующего 2022 года.

"В случае изъятия (отчуждения) транспортного средства у его собственника исчисление транспортного налога будет прекращаться с первого числа месяца, когда такое транспортное средство было принудительно изъято, а не с даты снятия его с учета в регистрирующих органах", — отметила пресс-служба ФНС.

Также меняется порядок платежей за имущество, "прекратившее существование".

Со следующего года исчисление налога будет прекращаться с первого числа месяца гибели либо уничтожения имущества. Сейчас датой снятия с налогообложения считают дату снятия с кадастрового учета и государственной регистрации прекращения прав.

Собственник такого имущества должен будет подать в ФНС заявление о гибели или уничтожении объекта налогообложения.

Помимо этого, организации — владельцы железнодорожных путей общего пользования также смогут и дальше пользоваться льготной ставкой по налогу на имущество, не превышающей 1,6%. Действие этой льготы продлено на 2022-2023 годы.