БРЮССЕЛЬ, 14 июл — ПРАЙМ. Еврокомиссия предложила реформировать систему налогообложения топлива в Евросоюзе, чтобы достичь новой климатической цели к 2030 году, говорится в материалах ЕК. Промышленность в еврозоне в мае выросла хуже прогноза

Еврокомиссия в среду представила пакет предложений, которые ещё требуют обсуждения и утверждения в Совете стран ЕС и Европарламенте, чтобы достичь новой цели: сократить выбросы в ЕС минимум на 55% к 2030 году от уровня 1990 года. Несколько месяцев назад ЕС поднял эту планку с 40%.

"Все минимальные ставки будут выражаться в евро за гигаджоуль, чтобы обеспечить прямое сравнение между более и менее загрязняющими видами топлива", — говорится в сообщении. Сейчас ставки в основном рассчитываются от объема топлива. Таким образом, новая система будет гарантировать, что наиболее загрязняющие природу виды топлива будут облагаться самым высоким налогом, отмечает ЕК.

Ныне действующие минимальные ставки налогов на различные виды топлива были установлены в 2003 году и никогда не обновлялись. Предлагаемые минимальные ставки будут ежегодно автоматически корректироваться с учетом последних цен на энергоносители. Кроме того, ЕК предлагает расширить налогооблагаемую базу, включив в неё дополнительные энерготовары, а также отменив некоторые налоговые льготы. В частности, керосин, используемый как топливо в авиаперевозках, и тяжелая нефть, используемая судоходными компаниями, больше не будут полностью освобождаться от налога при рейсах внутри ЕС. Власти подготовили проект о повышении продаж топлива на бирже

По ныне действующим правилам, отдельные государства ЕС могут устанавливать свои собственные ставки налогов на топливо при соблюдении минимальных ставок в рамках общеевропейского закона. Подавляющее большинство стран устанавливают значительно более высокие налоги на многие энергопродукты, констатирует ЕК.

Однако широкий набор национальных льгот де-факто способствует использованию ископаемого топлива в ЕС, отмечается в материалах. Эти исключения не принимают во внимание воздействие того или иного топлива на окружающую среду. Еврокомиссия же хочет постепенного снижения потребления ископаемого топлива и увеличения использования возобновляемой энергии.

ЕК теперь предлагает убрать ряд национальных налоговых льгот на топливо. Некоторые из них при этом могут остаться, например, для энергетических товаров, произведенных с использованием энергии из возобновляемых источников.