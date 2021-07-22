МОСКВА, 22 июл — ПРАЙМ. Чаще всего становятся самозанятыми те россияне, кто не хочет состоять в трудовых отношениях и мечтают попробовать себя в новой профессии. об этом пишет "Российская газета" со ссылкой на исследование аналитического центра "Башкирова и партнеры".

61% опрошенных ответили именно так: они хотят попробовать новую профессию и не хотят трудовых отношений.

29% респондентов заявили, что выбрали для себя самозанятость, чтобы просто легализоваться в той деятельности, которой занимались ранее.

Еще 10% — решили самостоятельно предоставлять услуги, которые ранее оказывали, работая по найму.

Чаще всего в самозанятые приходят работать люди с опытом работы, а не молодые.

В то же время 45% респондентов сочетают самозанятость с трудоустройством по найму.

"Большинство самозанятых — это те, кто решил легализовать так называемую подработку, то есть для многих — это вторая, дополнительная деятельность", — прокомментировал ситуацию заместитель руководителя исполкома ОНФ Арсений Беленький.

По его словам, учителя в свободное от основной работы время занимаются репетиторством. Также статус самозанятого россияне чаще всего выбирают из-за простоты отчетности для налоговой и пониженной налоговой ставки.

Как пояснила доцент кафедры статистики РЭУ им.Г.В.Плеханова Ольга Лебединская, самозанятые платят налог только при наличии дохода — в размере 4% — если предоставляют услуги гражданам, и 6% — если работают с юрлицами.

При этом 37% от уплаченной суммы поступает в фонд медстрахования, 63% в региональные бюджеты.

Самозанятые в отличие от индивидуальных предпринимателей не платят фиксированные взносы. Поэтому, обратила внимание Лебединская, самозанятые могут остаться без пенсии.