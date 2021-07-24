МОСКВА, 24 июл — ПРАЙМ. Треть россиян, которые за последние пять лет купили квартиру в ипотеку, до сих пор не воспользовались положенным налоговым вычетом, отложив этот вопрос на будущее или посчитав, что это слишком сложно, говорится в исследовании Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Россиянам напомнили о двух налоговых вычетах по ипотеке

Имущественным вычетом при покупке жилья можно воспользоваться один раз в пределах лимита в 2 миллиона рублей. Вернуть можно 13% этой суммы, но только в пределах фактически потраченных на квартиру средств, — т.е. до 260 тысяч рублей. Воспользоваться вычетом могут граждане, получающие официальную зарплату и уплачивающие подоходный налог в 13%. Срока давности в получении налогового вычета нет, но вернуть часть налогов можно только за три последних года.

"Треть россиян, которые в течение последних пяти лет покупали квартиру в ипотеку, не получили за это налоговый вычет. Главным образом потому, что откладывают на будущее решение этого вопроса (41%). 8% респондентов думают, что сделать это сложно, и процедура займет много времени, а еще 8% вообще не знали о такой возможности. 12% признались, что не могут это сделать из-за "серой" зарплаты. Треть опрошенных (31%) рассказали, что время получать налоговый вычет еще не пришло", — выяснили авторы исследования. Набиуллина оценила влияние пересмотра льготной ипотеки на рынок жилья

Среди тех, кто уже оформил налоговый вычет за покупку квартиры в ипотеку, 13% вернули максимальную сумму сразу, 27% респондентов получали деньги в течение двух лет, 31% — в течение трех, и 29% — в течение четырех лет.

При этом лишь 3% опрошенных ипотечных заемщиков обращались в специальную фирму или к специалисту, который помог оформить все документы для налогового вычета. Равное количество респондентов (по 38%) либо сделали все онлайн, либо распечатывали и относили бумажные версии заявлений и документов в налоговою. Еще 11% использовали оба способа: что-то сделали онлайн, за чем-то пришлось идти в офис.

В онлайн-опросе приняли участие более 1 тысячи жителей семи городов-миллионников России (включая Москву и Санкт-Петербург) в возрасте 26-55 лет, которые в течение последних пяти лет приобретали квартиру в ипотеку.