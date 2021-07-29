МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Минфин и Федеральная налоговая служба (ФНС) захотели усложнить жизнь российским компаниям, подозреваемым в уклонении от уплаты налогов. Они могут предоставить налоговикам право блокировать имущество таких предприятий еще до завершения проверки, в ходе которой были установлены нарушения. Об этом сообщают "Ведомости". Россияне активно помогают Банку России пополнять "черный список"

Инициатива направлена на пресечение практики, в соответствии с которой компании, у которых в ходе проверки выявляются признаки уклонения от налогов, стараются вывести активы и запустить процедуру банкротства — чтобы не отвечать по обязательствам перед государством.

Определять, собирается ли та или иная компания уходить от уплаты налогов, сотрудники ФНС смогут по специальным риск-ориентированным критериям, содержание которых пока не раскрывается. Источники издания называют блокировку активов подозреваемого бизнеса "фиксацией имущества проверяемого в целях предотвращения возможности использования лазеек для уклонения от уплаты налогов".

Авторы инициативы жалуются на слишком долгий срок налоговых проверок, который играет на руку недобросовестным владельцам и руководителям компаний. Помимо этого, в действующем законодательстве нет механизмов, препятствующих выводу имущества в таких ситуациях.

При этом опрошенные изданием представители бизнеса и профильных организаций опасаются, что новые полномочия будут использоваться налоговиками для давления на предпринимателей. По их мнению, у ФНС уже достаточно инструментов для предотвращения нарушений.