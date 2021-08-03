МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ не поддерживает законопроект ЛДПР об увеличении предельного размера социального налогового вычета по НДФЛ в три раза – до 360 тысяч рублей, следует из заключения кабмина.

"Увеличение максимального размера социального налогового вычета по НДФЛ приведет к увеличению выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. При этом пояснительная записка и финансово-экономическое обоснование к законопроекту не содержат информации об оценке размера выпадающих доходов указанных бюджетов, а также об источниках их компенсации", — указывается в заключении кабмина. Кабмин расширит льготное кредитование системообразующих предприятий

Депутаты от фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов во вторник внесли в Госдуму законопроект об увеличении предельного размера социального налогового вычета со 120 тысяч до 360 тысяч рублей, несмотря на отрицательную позицию правительства, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Сейчас социальные налоговые вычеты предоставляются в размере фактически произведенных гражданами расходов на лечение, обучение, формирование пенсионных накоплений, физкультурно-оздоровительные услуги, которые в совокупности не превышают 120 тысяч рублей за год.

Таким образом, при ставке НДФЛ в 13% из соответствующего бюджета таким гражданам может быть возвращено не более 15,6 тысячи рублей в год. В случае принятия законопроекта ЛДПР российские налогоплательщики смогут вернуть 46,8 тысячи рублей.

Авторы инициативы обращают внимание, что предельная сумма социального налогового вычета в размере 120 тысяч рублей была установлена более 10 лет и с тех пор ни разу не менялась.

"В то же время стоимость обучения в российских вузах за этот период увеличилась более чем в три раза, цены на лекарства ежегодно росли в среднем на 10%, рубль, по оценкам специалистов, обесценился почти в три раза", — отмечают они.