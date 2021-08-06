МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Углеродные налоги из-за усиления необходимости сокращать выбросы парниковых газов в будущем будут все больше распространяться на углеродоемкие отрасли, например, нефтехимические и химические производства, но в сельском хозяйстве их появления пока ожидать не стоит, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

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"В будущем, по мере усиления необходимости сокращать выбросы парниковых газов, стоит ожидать не введения как таковых новых налогов, а распространения уже существующих в мире углеродных налогов на новые виды деятельности со значительным углеродным следом. Это вполне логично, потому что снижение выбросов должны обеспечивать производители, а углеродные налоги в свою очередь взимаются именно с них", — говорит руководитель направления "Налоговая политика" ЦСР Левон Айрапетян.

Спецпредставитель президента России по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков ранее допустил, что из-за климатических изменений может появиться налог на мясо. Идея такого налога состоит в том, чтобы компенсировать негативное воздействие сельского хозяйства на климат — животноводство выбрасывает много метана, одного из главных парниковых газов.

Как отмечает руководитель направления "Климат и зеленая энергетика" ЦСР Ирина Поминова, сейчас углеродные налоги преимущественно сосредоточены на ископаемом топливе, сжигание которого вносит основной вклад в формирование антропогенных выбросов парниковых газов. "В отраслевом разрезе в фокусе электроэнергетика (около 32% совокупных выбросов в 2018 году по данным WRI) и транспорт (около 14%)", — продолжила эксперт.

По ее словам, перспективы распространения климатических сборов на другие отрасли можно оценить на примере развития Европейской системы торговли квотами на выбросы, действующей с 2005 года (торговля квотами является альтернативой углеродным налогам). "Внедрение европейской системы происходит поэтапно, с расширением ее охвата по отраслям и парниковым газам. Вначале она охватывала промышленные установки энергетического сектора и энергоемких производств, затем был добавлен авиационный сектор, затем производство алюминия, хранение и улавливание углерода, нефтехимия и ряд других химических производств", — указывает Поминова.

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Она добавила, что вклад сельского хозяйства в выбросы парниковых газов в мире также достаточно ощутим – в 2018 году его доля оценивалась в 12%, и это преимущественно животноводство. "Но пока этот сектор практически нигде не попадает под климатические сборы. Напротив, в том же ЕС широко распространено субсидирование с/х производителей. И постепенный отказ от такого субсидирования – возможно, более вероятный и близкий сценарий для сельского хозяйства, чем налогообложение конечной продукции", — заключила эксперт.