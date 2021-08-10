МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Все налоговые вычеты в России должны предоставляться гражданам в упрощенном режиме, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Глава ФНС отчитался о росте налоговых отчислений

"Мы считаем, что все вычеты, которые фигурируют в Налоговом кодексе, нашим гражданам должны предоставляться в автоматическом режиме. Мы разработали программу, по которой люди смогут как имущественные, так и социальные стандартные вычеты получать в автоматическом режиме", — заявил Егоров.

ФНС, по его словам, уже представила эту программу министерству финансов и правительству РФ.

Глава ведомства напомнил, что в мае текущего года в России заработал упрощенный порядок предоставления имущественных и инвестиционных налоговых вычетов для граждан. Теперь гражданам не нужно заполнять налоговую декларацию и собирать подтверждающие документы для получения вычетов по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по ипотеке, а также по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, – эту информацию в автоматическом режиме налоговики получают от банков, которые подключились к системе.

"Система запущена, у нас уже более 9 тысяч вычетов гражданам предоставлено. Мы будем линейку банков наращивать, потому что это обмен с банками, подключенными к этой системе. И таким образом люди без дополнительных каких-то перипетий, без сборов документов смогут эти вычеты получать", – сказал Егоров.