Налоговая служба предложит российскому бизнесу новый способ уплаты налогов
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России в конце прошлого месяца разместила на портале госзакупок контракт на выполнение нормативно-методической работы по проекту "Разработка концепции внедрения института единого налогового счета".
Сумма контракта — 4,6 миллиона рублей.
Как пишет РБК, в описании объекта закупки, в частности, говорится, что в соответствии со стратегической картой ФНС до 2023 года у службы возникла потребность в модернизации института единого налогового платежа. Он работает с 2019 года.
При помощи этого механизма россияне могут оплачивать сразу несколько видов налогов:
- транспортный,
- земельный,
- налог на имущество.
Физлицо вносит произвольную сумму уплаты одним платежом, а налоговая сама распределяет его нужным образом.
Эту практику служба намерена распространить на всех участников правоотношений, в том числе — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП). Они получат возможность уплачивать все налоги, сборы и страховые взносы одним платежом.
Целью внедрения такого единого налогового счета в ведомстве видят снижение издержек государственного управления и повышение сервисной составляющей налоговой службы.
https://1prime.ru/nalogy/20210810/834415958.html