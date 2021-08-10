МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба (ФНС) России в конце прошлого месяца разместила на портале госзакупок контракт на выполнение нормативно-методической работы по проекту "Разработка концепции внедрения института единого налогового счета".

Сумма контракта — 4,6 миллиона рублей.

Как пишет РБК, в описании объекта закупки, в частности, говорится, что в соответствии со стратегической картой ФНС до 2023 года у службы возникла потребность в модернизации института единого налогового платежа. Он работает с 2019 года.

При помощи этого механизма россияне могут оплачивать сразу несколько видов налогов:

транспортный,



земельный,



налог на имущество.



Физлицо вносит произвольную сумму уплаты одним платежом, а налоговая сама распределяет его нужным образом.

Эту практику служба намерена распространить на всех участников правоотношений, в том числе — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП). Они получат возможность уплачивать все налоги, сборы и страховые взносы одним платежом.

Целью внедрения такого единого налогового счета в ведомстве видят снижение издержек государственного управления и повышение сервисной составляющей налоговой службы.