МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Число запросов к налогоплательщикам — в том числе уведомлений о явке в инспекцию, требований предоставить документальное подтверждение тех либо иных зарубежных операций — выросло в разы, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на директора департамента налогов и права "Делойт" в странах СНГ Леонид Печерников. Что будет с российскими биржами на новой неделе

Собеседник отметил, что ФНС стала работать более персонализированно и адресно. Теперь инспектора службы направляют конкретные вопросы по определенному счету или операции, в свою очередь пояснил партнер, руководитель группы по разрешению налоговых споров КПМГ в СНГ Андрей Ермолаев.

Практически всех клиентов, кто задекларировал контролируемые иностранные компании (КИК), вызывали для дачи пояснений. ФНС интересовало, по какой причине эти физлица не декларировали прибыль за предыдущие периоды.

Старший советник Hill Consulting Сергей Нестеренко отметил также, что практически повсеместно требуются финансовые отчеты, аудиторские заключения и пояснения по расчету прибыли.

Вырос и интерес к другим видам отчетности по иностранным компаниям, например, к уведомлениям о владении КИК, возникновении участия в иностранной организации или учреждении иностранной структуры без образования юрлица.

Издани поясняет: с прошлого 2020 года владельцы компаний за рубежом могут выбирать между двумя форматами уплаты налога.

Перечислять 5 млн рублей за все зарубежные активы и не сдавать отчетность — так называемый паушальный налог.



Стандартно отчитаться о компаниях с прибылью от 10 млн рублей в год и заплатить НДФЛ 13% или 15% для физлиц и 20% для юрлиц.

Новый фиксированный налог с КИК в 5 млн рублей независимо от суммы прибыли выбрало свыше 270 российских бизнесменов, рассказали изданию в ФНС.