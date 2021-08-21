МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. В России стоит увеличить налоги на доходы богатых россиян. Это, по мнению депутата нижней палаты российского парламента Веры Ганзя, может принести в экономику страны более 2-3 триллионов рублей. Какие страховки сегодня популярны у россиян

От этом член комитета Госдумы по бюджету и налогам заявила в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Она отметила, что рост прогрессивного подоходного налога в России поможет выровнять уровень финансовых поступлений россиян.

Парламентарий указала, что разница в доходах между россиянами сейчас чудовищная: коэффициент достигает от 13% до 17%.

"Это уровень слаборазвитых стран, причем Центральной Африки, наверное. Чтобы выровнять доходы, надо богатым платить больше. Прогрессивный подоходный налог — это будущее нашей страны", — отметила Ганзя и добавила, что дополнительный приток средств в экономику будет возможен, если за налогом будет тщательный мониторинг и его не получится уводить в тень и офшоры.