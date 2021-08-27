МОСКВА, 27 авг — ПРАЙМ. Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) предлагает ввести ряд налоговых стимулов для развития долгосрочного финансирования, например, увеличить сумму ежегодного налогового вычета по ИИС I типа с 400 тысяч до 1 миллиона рублей, если счет не закрыт по прошествии трех лет, говорится в письме ассоциации Банку России, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Эксперт рассказал, какие скрытые налоги вы платите ежедневно

"(Предлагается – ред.) увеличение налоговой льготы, а именно суммы ежегодного налогового вычета, по ИИС (индивидуальному инвестиционному счету – ред.) I типа до 1 миллиона рублей, если счет не закрыт по прошествии трех лет", — указывается в письме.

"Данное решение будет стимулировать сохранение средств на ИИС I типа на срок дольше минимального для этого счета срока в три года. При этом, возможно, следует предусмотреть закрытие ИИС I типа, если им не воспользовались в течение одного года", — указывается там же.

НАУФОР также предлагает ввести новый тип ИИС — "ИИС-образование" (ИИС-О), предназначенный для формирования сбережений для финансирования образования. Эксперт дала совет, как частные инвесторы могут получить налоговый вычет

Максимальная сумма взноса на ИИС-О должна быть не менее 2 миллионов рублей, который может вноситься частями или сразу.

Инвестиционный доход по ценным бумагам, полученный по счёту, должен освобождаться от НДФЛ по аналогии с ИИС II типа при условии, что средства с него расходуются на: среднее и среднее специальное образование; высшее образование; дополнительное профессиональное образование; дополнительное образование; оплату общежития или пребывания в интернате.

ИИС-О мог бы открываться как родителями для несовершеннолетних детей, так и совершеннолетними для целей собственного образования.