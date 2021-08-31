МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Минфин РФ в текущих условиях не готов поддержать идею о предоставлении налогового вычета за аренду жилья, поскольку это негативно скажется на бюджетах регионов, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. Аналитик объяснил, как вывести рынок аренды жилья из "тени"

"В сегодняшних условиях, когда регионы борются с последствиями пандемии, у них и так тяжело с доходами, это слишком будет сокрушительный удар по их бюджетам. Как вы знаете, НДФЛ зачисляется в доходы субъектов", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о предложении Минстроя по введению налогового вычета за аренду жилья.

"В сегодняшних условиях мы не готовы поддержать эту инициативу", — добавил замминистра.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства в августе предложило ввести налоговый вычет за аренду квартир. Изменения предлагается внести в государственную программу "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". В Минстрое считают, что подобная мера поможет развитию рынка арендного жилья.