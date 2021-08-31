МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Минфин РФ в текущих условиях не готов поддержать идею о предоставлении налогового вычета за аренду жилья, поскольку это негативно скажется на бюджетах регионов, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.
"В сегодняшних условиях, когда регионы борются с последствиями пандемии, у них и так тяжело с доходами, это слишком будет сокрушительный удар по их бюджетам. Как вы знаете, НДФЛ зачисляется в доходы субъектов", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о предложении Минстроя по введению налогового вычета за аренду жилья.
"В сегодняшних условиях мы не готовы поддержать эту инициативу", — добавил замминистра.
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства в августе предложило ввести налоговый вычет за аренду квартир. Изменения предлагается внести в государственную программу "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". В Минстрое считают, что подобная мера поможет развитию рынка арендного жилья.
https://1prime.ru/nalogy/20210831/834563226.html
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