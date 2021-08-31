МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Предложения по изменению налогообложения металлургической отрасли должны быть готовы к началу октября, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов.

Ипотека

Минфин не поддержал введение налогового вычета за аренду жилья

Министр финансов Антон Силуанов ранее говорил, что Минфин выступает за донастройку налогового режима в секторе металлургии при благоприятной внешней ценовой конъюнктуре.

По словам Сазанова, основная идея заключается в том, чтобы перейти к некой привязке ставок НДПИ к изменению мировых цен на металлургическую продукцию.

"То есть сделать, по сути дела, плавающую ставку НДПИ, привязанную к мировой конъюнктуре. Это достаточно сложный вопрос. У нас идут достаточно оживленные дискуссии на этот счет, и пока окончательного предложения нет", — сказал он.

"Я думаю, что к началу октября", — добавил замминистра, отвечая на вопрос о дедлайне.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в начале августа говорил, что МЭР и Минфин в августе-сентябре подготовят предложения по совершенствованию налоговой системы для российских металлургов.

Правительство РФ на фоне роста цен ввело пошлины на экспорт черных и цветных металлов с 1 августа до конца 2021 года. Первый вице-премьер Андрей Белоусов указывал, что это временная мера, направленная на защиту внутреннего рынка. Кабмин планирует до конца года разработать постоянный механизм стабилизации цен на металлы и металлопродукцию.