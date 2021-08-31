МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Предложения по изменению налогообложения металлургической отрасли должны быть готовы к началу октября, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Сазанов. Минфин не поддержал введение налогового вычета за аренду жилья

Министр финансов Антон Силуанов ранее говорил, что Минфин выступает за донастройку налогового режима в секторе металлургии при благоприятной внешней ценовой конъюнктуре.

По словам Сазанова, основная идея заключается в том, чтобы перейти к некой привязке ставок НДПИ к изменению мировых цен на металлургическую продукцию.

"То есть сделать, по сути дела, плавающую ставку НДПИ, привязанную к мировой конъюнктуре. Это достаточно сложный вопрос. У нас идут достаточно оживленные дискуссии на этот счет, и пока окончательного предложения нет", — сказал он.

"Я думаю, что к началу октября", — добавил замминистра, отвечая на вопрос о дедлайне.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в начале августа говорил, что МЭР и Минфин в августе-сентябре подготовят предложения по совершенствованию налоговой системы для российских металлургов.

Правительство РФ на фоне роста цен ввело пошлины на экспорт черных и цветных металлов с 1 августа до конца 2021 года. Первый вице-премьер Андрей Белоусов указывал, что это временная мера, направленная на защиту внутреннего рынка. Кабмин планирует до конца года разработать постоянный механизм стабилизации цен на металлы и металлопродукцию.