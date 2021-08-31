МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Минфин РФ на данном этапе не планирует перезаключать соглашение об избежании двойного налогообложения с Нидерландами, российское ведомство отправило голландской стороне запрос об условиях, на которых они готовы перезаключить соглашение, но ответа не получило, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. Минфин не поддержал введение налогового вычета за аренду жилья

"На данном этапе перезаключать соглашение мы не планируем. Мы направили Голландии вопросы, на каких условиях они готовы перезаключать соглашение. Но наша принципиальная позиция, что те предложения, которые мы им озвучивали при пересмотре соглашения, если выходить на новое соглашение, то оно останется неизменным в части 15% ставки налога у источника в отношении процентов и дивидендов, с отдельными исключениями для публичных компаний с большой долей розничных инвесторов. Ответа от них нет", — сказал он журналистам.

Президент России Владимир Путин в конце мая подписал закон о денонсации налогового соглашения с Нидерландами. Минфин РФ в начале июня сообщил, что Россия уведомила Нидерланды о денонсации, соглашение прекратит действовать с 1 января 2022 года.

В марте 2020 года Путин поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.

Изменения пока затронули четыре страны — Кипр, Мальту, Люксембург (налоговые соглашения пересмотрены) и Нидерланды. Сазанов называл в очереди на пересмотр еще три юрисдикции — Гонконг, Сингапур и Швейцарию.