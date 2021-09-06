Москва запросила у ЕС объяснения по поводу вводимого "углеродного налога"
Глава МИД РФ Лавров: Россия запросила у ЕС объяснений по поводу вводимого "углеродного налога"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен — ПРАЙМ. Россия запросила у ЕС объяснений по поводу вводимого "углеродного налога", ждет реакции, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"ЕС изобрел новый налог на углеродный след, товары, которые ЕС сочтет, имеют углеродный след, превышающий Евросоюзом же установленный уровень, будут облагаться дополнительным налогом", — сказал он во время общения с воспитанницами Санкт-Петербургского пансиона министерства обороны РФ.
По его словам, российские юристы оценили эту норму и пришли к выводу, что она противоречит нормам ВТО.
"Мы поставили перед Евросоюзом этот вопрос, попросили у них объясниться. Ждем реакции", — добавил Лавров.