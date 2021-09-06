С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 сен — ПРАЙМ. Россия запросила у ЕС объяснений по поводу вводимого "углеродного налога", ждет реакции, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Лавров заявил об одержимости США "Северным потоком-2"

"ЕС изобрел новый налог на углеродный след, товары, которые ЕС сочтет, имеют углеродный след, превышающий Евросоюзом же установленный уровень, будут облагаться дополнительным налогом", — сказал он во время общения с воспитанницами Санкт-Петербургского пансиона министерства обороны РФ.

По его словам, российские юристы оценили эту норму и пришли к выводу, что она противоречит нормам ВТО.

"Мы поставили перед Евросоюзом этот вопрос, попросили у них объясниться. Ждем реакции", — добавил Лавров.