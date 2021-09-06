МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Более 130 компаний подали заявления для того, чтобы присоединиться к налоговому мониторингу со следующего года, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы РФ.

"1 сентября закончился срок представления заявления о проведении налогового мониторинга в 2022 году. Заявления представили 132 компании. До 1 ноября налоговые органы будут проверять документы, представленные с заявлением", — сказано в сообщении.

Ранее ФНС сообщала, что с 1 июля расширился круг потенциальных участников налогового мониторинга за счет снижения обязательных критериев для перехода на данную форму налогового контроля: по доходам и активам с 3 миллиардов рублей до 1 миллиарда рублей, по налогам с 300 миллионов рублей до 100 миллионов рублей (с учетом НДФЛ и страховых взносов).

Налоговый мониторинг — это форма контроля, которая заменяет традиционные проверки на онлайн-взаимодействие на основе удаленного доступа к информационным системам налогоплательщика и его бухгалтерской и налоговой отчетности.