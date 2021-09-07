МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Минцифры РФ опубликовало на своем сайте разъяснения по использованию налоговых льгот для IT-компаний, подготовленные рабочей группой с участием представителей отрасли, сообщает пресс-служба министерства. Минэкономики хочет поддержать бизнес, реализующий климатические проекты

"Наша задача как регулятора сделать использование налоговых льгот максимально эффективным и снять возможные вопросы по их применению. Для этого мы сформировали рабочую группу из тех представителей IT-компаний, которые непосредственно на практике сталкиваются с вопросами применения этих мер поддержки", — отметил замглавы Минцифры Максим Паршин, слова которого приводятся в сообщении.

Опубликованные министерством документы "раскрывают содержание терминов, которые используются в законодательстве для описания деятельности IT-компаний (в частности, услуг по адаптации, модификации, установке, тестированию и сопровождению)", отмечают в Минцифры. По словам Паршина, налоговым маневром воспользовались около 6 тысяч IT-компаний.

Президент РФ Владимир Путин в конце июля 2020 года подписал закон о проведении налогового маневра в IT-отрасли и упрощении порядка признания физлиц налоговыми резидентами РФ. Он предусматривает бессрочное снижение ставки налога на прибыль для компаний сферы информтехнологий до 3% с 20%, существенное сокращение нагрузки на фонд оплаты труда и снижение ставки страховых взносов бессрочно до 7,6% с 14%.