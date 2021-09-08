Глава ФНС Егоров: ведение глобальных налогов является ответом на появление глобальных корпораций
МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Введение глобальных налогов является логичным ответом на появление глобальных корпораций, но это влечет за собой определенные риски и ставит вопрос о наднациональном налоговом администрировании, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Егоров.
Участники налоговой сессии Мосфинфорума обсуждали планы ОЭСР по введению глобального минимального налога, а также вопросы налогообложения транснациональных корпораций. Егоров назвал эти планы логичным ответом на существование транснациональных компаний.
"На глобальные вызовы в виде глобальных корпораций у нас есть ответ в виде глобального налогообложения. Но извините, я тогда и от администраторов добавлю: у нас еще идет и глобальное администрирование. Никуда нам от этого не деться", — заявил он.
"Нужно посмотреть, в каком состоянии мы находимся и какие принципы мы положим, чтобы заниматься этим администрированием адекватно, не по политическим веяниям, а исходя из требований глобального администрирования", – подчеркнул он.
Глава ФНС напомнил, что речь идет о создании системы, которая затронет интересы сразу множества стран, и у ее разработчиков не будет возможности провести эксперимент, чтобы увидеть все риски, поэтому их необходимо тщательно оценить заранее.
В частности, по его словам, необходимо решить вопрос с предоставлением налоговых льгот. "Антиподом налоговой нейтральности является стимулирующая функция налогов. А если всем везде все одинаково, и ставка одинакова, как привлекать производство? Как определить, какие льготы допустимы?", — спросил он.
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