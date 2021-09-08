МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Введение глобальных налогов является логичным ответом на появление глобальных корпораций, но это влечет за собой определенные риски и ставит вопрос о наднациональном налоговом администрировании, заявил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Егоров. Минфин оценил доходы от введения наднационального цифрового налога

Участники налоговой сессии Мосфинфорума обсуждали планы ОЭСР по введению глобального минимального налога, а также вопросы налогообложения транснациональных корпораций. Егоров назвал эти планы логичным ответом на существование транснациональных компаний.

"На глобальные вызовы в виде глобальных корпораций у нас есть ответ в виде глобального налогообложения. Но извините, я тогда и от администраторов добавлю: у нас еще идет и глобальное администрирование. Никуда нам от этого не деться", — заявил он.

"Нужно посмотреть, в каком состоянии мы находимся и какие принципы мы положим, чтобы заниматься этим администрированием адекватно, не по политическим веяниям, а исходя из требований глобального администрирования", – подчеркнул он. Глава "Лукойла" не ждет новых налогов в нефтяной отрасли

Глава ФНС напомнил, что речь идет о создании системы, которая затронет интересы сразу множества стран, и у ее разработчиков не будет возможности провести эксперимент, чтобы увидеть все риски, поэтому их необходимо тщательно оценить заранее.

В частности, по его словам, необходимо решить вопрос с предоставлением налоговых льгот. "Антиподом налоговой нейтральности является стимулирующая функция налогов. А если всем везде все одинаково, и ставка одинакова, как привлекать производство? Как определить, какие льготы допустимы?", — спросил он.

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