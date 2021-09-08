МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Минфин РФ направил Швейцарии предложение о пересмотре налогового соглашения, переговоры пройдут в октябре, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов. Глава ФНС предсказал появление глобальной налоговой службы

"Швейцарским коллегам мы направили свое предложение о пересмотре соглашения. (Ответ — ред.) получили, что они готовы вступить с нами в переговоры. В октябре состоятся переговоры", — сказал он журналистам в кулуарах Московского финансового форума.

Президент России Владимир Путин в 2020 году поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом, что требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения. Так, в мае текущего года президент подписал закон о денонсации налогового соглашения с Нидерландами.

Изменения пока затронули четыре страны — Кипр, Мальту, Люксембург (налоговые соглашения пересмотрены) и Нидерланды. Сазанов называл в очереди на пересмотр еще три юрисдикции — Гонконг, Сингапур и Швейцарию.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером Московского финансового форума 2021.