МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) с 2013 года обсуждают введение так называемого цифрового налога, который будут платить транснациональные корпорации, при этом он коснется не только цифровых компаний, рассказал глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров. Глава ФНС предсказал появление глобальной налоговой службы

"Речь идет о том, что с 2013 года, когда был объявлен так называемый план BEPS (план мероприятий ОЭСР по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения), страны озаботились тем, что есть компании, и прежде всего их взор был обращен на компании цифровые, которые извлекали супердоходы с мирового присутствия, при этом там фактически не находясь, а просто предоставляя сервисы", – сказал Егоров в интервью телеканалу "Россия 24".

"Эволюция представлений о компаниях привела к тому, что теперь это касается всех компаний, а не только цифровых, с оборотом более 20 миллиардов евро в год, за исключением компаний, которые добывают ресурсы, и компаний банковского сектора. Поэтому уже цифровым этот налог можно назвать только исторически", — добавил глава ФНС.

По его словам, главная задача этого налога – справедливое обложение корпораций, которые физически не присутствуют в странах, но оказывают там свои услуги или продают товары и получают прибыль. Предполагается, что налоговая база в этом случае будет определяться исходя из размеров рынка. "Нет ничего лучше и понятнее, чем налоговая база с рынка, то есть потребителей, которые там находятся", — пояснил Егоров. Минфин оценил доходы от введения наднационального цифрового налога

По его словам, налогообложение планируется выстроить таким образом, чтобы глобальные корпорации могли оставить себе только 10% прибыли. "Все, что превышает прибыль больше, чем 10%, уходит, распределяется между странами присутствия", – сказал он.

Сейчас, по словам Егорова, страны "большой двадцатки" ищут справедливый способ распределения этих доходов, и Россия серьезно вовлечена в эту дискуссию. "Как только будет выработано, каким образом происходит это распределение между странами, тогда и заработают механизмы изъятия", — заявил он.